Büyükşehrin Söke’deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Daha önce belde olan iki mahalle Bağarası ve Sarıkemer mahallerinin kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Söke Bağarası Mahallesi belediyelik olduğu dönemden bu yana alt yapı ve kanalizasyonu yoktu. Her seçim döneminde belediye başkanlarının en önemli projesi olarak vaat edildi ama yerine getirilmedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim döneminde Bağarası halkına verdiği sözü yerine getiriyor. Bağarası Mahallesinin en önemli ihtiyaçlarında biri proje Çerçioğlu sayesinde hayata geçiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin Bağarası Mahallesinde vermiş olduğu iftar yemeğinde Başkan Çerçioğlu tarafından ihalesinin 12 Temmuzda yapılacağının müjdesi verilen büyük proje için Bağarası Muhtarı Ahmet Özdemir; “Allah başkanımızdan razı olsun. Bizim için hayal gibi bir şey Bağarası halkı bunu bekliyordu. Belki olmayacağı yönünde bazılarında kanaat vardı ancak ben hiçbir zaman Başkan Çerçioğlu’na karşı inancımı kaybetmedim. Bugün Bağarası için büyük gün .Hayırlı Uğurlu olsun. Başkan Çerçioğlu en çok istenen en ihtiyaç olan hizmeti Bağarasına getiriyor” dedi.

Yaklaşık 19 milyon TL’ye mal olacak ve 18 ay gibi sürede bitecek olan kanalizayon yapım işinin Söke’ye Bağarası’na hayırlı uğurlu olmasını dile getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli; “Hep söyledik Sayın Başkanımız, Bağarası’nı ziyaret ettiğinde belediye binasını göstererek bu belediyenin kapıları kapanmayacak size burada kapanan belediyenizin yokluğunu hissettirmeyeceğiz demişti. Sosyal hizmetlerden tutun ASKİ’ye kadar her hizmetimizden Bağarası mahallemize ulaşmıştır.2015 Yılında Yaklaşık 60 yıllık sorun olan Kalcık diye tabir ettiğimiz bölgeye su getirilmiştir. Bugün ise Bağarası halkı için önemli olan başka bir rüya gerçek oluyor. Sayın Başkanımız yaklaşık 19 Milyon maliyetle 18 ay süreyle Bağarası’nı alt yapısına kavuşturuyor. Birincisi kademesi 32 bin 738 metre ikinci kademesi 12 bin 604 metre toplamda 45 bin 342 metredir. Aynı zamandan arıtma tesisimizin yeri içinde kamulaştırma çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Sarıkemer Mahallesinin İhalesi Bitti

Sarıkemer mahallesinin Kanazlizasyon Alt Yapı yapım işinin ihalesinin 2 Haziran’da yapıldığını belirten Akkentli; “Sarıkemer Mahallemizde icmesuyu yapım işimiz 2 milyon 483 bin 467 TL maliyet 23 bin metre kanalizasyon alt yapı yapım işimiz 14 milyon 683 920 TL maliyet ile 19 bin 419 metre 1. kademe ve 30 bin 915 metre 2. kademe toplam 50 bin 334 metre olan büyük hizmetimizin ihalesi 02 hazirandan yapıldı. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.İhale sonrası belirli bir sorgulama süreci var bu süreç tamamladıktan sonra ilgili firmaya yer teslimi yapılarak çalışmamız başlatılacaktır. Yine Sarıkemer mahallemizde artıma tesisimiz için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.