Büyükşehrin yüzme kursları devam ediyor

Bozdoğan ve Çine’de düzenlenen kurslarda onlarca çocuk yüzme öğreniyor.

Haftanın 5 günü düzenlenen yüzme kurslarında onlarca kursiyer bir taraftan yüzme öğrenirken bir taraftan da eğlenerek yaz tatillerini değerlendiriyorlar. 9-13 yaş arasındaki çocukların ücretsiz olarak katılabildikleri yüzme kursları sonbahara kadar devam edecek.

Çocuklar yakın zamanda açılacak olan Efeler’deki yüzme havuzundan da faydalanmaya başlayacaklar. Temmuz ayında ise Karacasu, Sultanhisar ve Söke ilçelerine büyükşehir belediyesi tarafından portatif havuzlar kurulacak. Çocukların ücretsiz olacak gelebilecekleri bu havuzlarda da yüzme öğrenmeleri sağlanacak. Kurslara katılmak isteyen çocuklar, kendilerine en yakın büyükşehir belediyesi kültür merkezine velileriyle giderek kayıtlarını ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

Çocukları büyükşehir belediyesinin 27 kültür merkezinde düzenlenen etkinliklere katılma çağrısı yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yaz boyunca düzenleyecek olduğumuz yüzme kurslarımızda binlerce çocuğumuza yüzmeyi öğreteceğiz. Çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için düzenlediğimiz kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız kültür merkezlerimize gelsinler arkadaşlarıyla hem keyifli zaman geçirsinler hem de hayat boyu kullanacakları yeni beceriler öğrensinler" diye konuştu.