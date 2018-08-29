Buzağı desteği için son 2 gün

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “2018 yılında doğan, doğduğu işletmede 120 gün kalmış, şap ve sadece dişilere olmak üzere Brusella aşıları yapılmış olan buzağılara 350-550 TL arası destekleme ödemesi yapılmaktadır. Destekleme kapsamında başvuruların iki dönem halinde olacak ve ilk başvurunun 2 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında, ikinci başvuru döneminin ise 2 Mayıs ve 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üretici Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve SS Hay-Koop. Birliğine üye ise üyesi olduğu birliğe, hiç bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise bizzat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru dönemleri dışında başvuru kabul edilmeyeceği ve yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekmektedir” denildi.