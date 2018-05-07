Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 15:07

Bylock kullanıcısı 4 sanığa 28 yıl hapis cezası

Aydın’da FETÖ/PPD’ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 6 sanıktan 2’si tahliye edilirken, 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Bylock kullanıcısı 4 sanığa 28 yıl hapis cezası

07 Mayıs 2018 15:07

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Bylock kullanıcısı 4 sanığa toplam 28 yıl hapis cezası verildi.


Yapılan duruşmalar sonunda 2017-548 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı öğrenci sanık Burhan Gazi P. hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak sucundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. 2018-6 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen, sendika kayıtları ve tanık beyanları bulunan, Bank Asya kayıtları olan FETÖ’nün kurumlarında öğretmen olarak çalışan karı koca sanıklar Ali Kemal Y. ve ve Beril Y. hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. 2017-407 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı ve ’mahrem imam’ kaydı bulunan Ali C. hakkında 8 yıl hapis cezasına hükmedildi.


2017-14 esas sayılı dosyasında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında kamu davası acılan sanık Fatih C.’nin, ’morbeyin’ listesinde yer alması, dijital inceleme raporlarında suç unsuru tespit edilememesi nedeniyle, 2017-294 esas sayılı dosyasında bir başka sanığın beyanına istinaden FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında kamu davası acılan Didim Adliyesi zabit katibi Özgür A.’nın dijital inceleme ve MASAK raporlarında suç unsuru tespit edilememesi nedeniyle beraatlarına karar verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç