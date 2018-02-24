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24 Şubat 2018 17:06

Çaldığı araçla kaza yapınca cezaevinin yolunu tuttu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, çalıntı araçla kaza yapan ve jandarma ekiplerini yalan beyanla kandırmaya çalışan şahıs, 14 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çaldığı araçla kaza yapınca cezaevinin yolunu tuttu

24 Şubat 2018 17:06


Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Yenidoğan Mahallesi kavşağında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etti. Aracın yanında bunulan İ.Ö., aracın sürücüsü olan kardeşi H.O’nın alkollü olduğu için kaza yerinden kaçtığını iddia etti.


Şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde aracın Didim ilçesinden yaklaşık 3 saat önce çalındığı, kaza yerinde bulunan kendisini İ.O. diye tanıtan ve bu kimliği kullanan şahsın aslında H.O. olduğu ve 14 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli H.O., adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine kapatıldı.




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