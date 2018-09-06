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06 Eylül 2018 16:28

Çalınan koyunlar çalıntı çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Karacasu ilçesinde, koyunları çalındığı gerekçesiyle jandarmadan yardım isteyen çobanın, bu koyunları hırsızlardan bilerek satın aldığı ortaya çıktı.

Çalınan koyunlar çalıntı çıktı

06 Eylül 2018 16:28


Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi’nde çobanlık yapan E.D., 10 gün önce 50 adet koyununun çalındığı iddia ederek jandarmadan yardım istedi. Jandarma asayiş ve istihbarat timlerinin titiz çalışması neticesinde, 43 adet küçükbaş hayvan Bozdoğan’ın Çamlıdere Mahallesi’nde bulunarak sahipleri olduğunu beyan eden E.D.’ye teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.A. adli kontrolle serbest bırakılırken; F.A. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çalıntı koyunları alıp satıyorlarmış


Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri, hırsızlık olayında hayvanların sahibi gözüken E.D.’nin çalıntı mal alıp sattığı belirlendi. Araştırmaların derinleştirilmesi sonucu Muğla’nın Fethiye ilçesinde ikamet eden üç mağdura ulaşıldı.


Mağdurun müracaatı sonucu E.D. ve babası Y.D.’nin ağıllarında yapılan aramada mağdurlara ait 19 adet canlı ve 2 adet ise kesilmiş küçükbaş hayvan tespit edilerek mağdurlara teslim edildi. Gözaltına alınan E.D. ve babası Y.D. hırsızlık malı alıp satmak suçundan adli makamlara sevk edildi.




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