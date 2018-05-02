Çalıştayda Kudüs ve Aydın kardeş şehir oldu

Aydın’da 02-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleştirilecek olan Matematik ve Fen Çalıştayı için Kudüs Üniversitesi akademisyenleri Aydın’a geldi. Çalıştayın açılış törenine katılan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve çalıştaya katılan Kudüslü akademisyenler Bosna Hersek’e uğurlanacak olan Tales Matematik Müzesi Tırı’nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından Kudüs Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Motasem Hamdan tarafından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e üniversiteyi simgeleyen çini tabak ve Filistin Poşusu (Kufiyye) hediye edildi.

“Tarihi sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz”

Kudüs’ün Türk milleti için önemli olduğunun altını çizen çalıştay koordinatörü Metin Akyol, “Milletimizin yüreği Kudüs konusu gündeme geldiğinde daha heyecanlı atıyor. Hepimiz tarihi sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. İsrail uygulamış olduğu politikalarla bölgede binlerce yıldır Müslüman ve Hristiyan tarihine ve Filistin geçmişini silme çabasındadır. Kudüs bizim için Mescid-i Aksa’dan dolayı değerlidir. Kudüs bizim için Hazreti Ömer’den dolayı değerlidir. Kudüs bizim için Selahaddin Eyyübi’den dolayı değerlidir. 14 yaşında bir çocuk, 20 asker tarafından gözleri kapalı götürülüyor. Ama ümitsiz değiliz. Hepimiz İsrail askerine karşı ’Kendine bir bak. Üstündeki kalkanlarla bizleri korkutabileceğini mi sanıyorsun? Bir tane zeytin ağacı alırsanız, bin tane zeytin ağacı dikeceğiz’ diyen Filistinli kız çocuğu Ahed Tamimi kadar cesur olmalıyız. Biz bu çalıştayda nasıl yeniden El-Harezmiler, yeniden İbn-i Sinalar, yeniden Ömer Hayyam’lar yetiştiririz, nasıl daha fazla Aziz Sancar’lar, daha fazla Cahit Arf’lar daha fazla Bilge Demirköz’ler yetiştiririz bugün bunu konuşuyoruz. Biz konuştukça gelecek konuşacak. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Kudüslü kardeşlerimizle Saraybosna’ya Matematik Tırı’nı yolcu ediyoruz. Bu gönül köprüsünün, bilim köprüsünün hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz konuşmaya başlayınca tarih konuşacak” dedi.

“Türk halkına teşekkür ediyorum”

Prof. Dr. Motasem Hamdan ise Türkiye ve Filistin’in tarihi bağlarının çok eskiye dayandığını ifade ederek, “Bugün Türk kardeşlerimizin arasında olmaktan çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi Filistin ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkileri derin tarihe dayanmaktadır. Türk halkına, devletine, hükümetine ve Cumhurbaşkanına gerçekten bize verdiği destekten dolayı minnettarız. Tales müzesinin yönetimine bu nazik davetinden dolayı ve Kudüs Üniversitesi ile işbirliği yapma arzusundan dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Burada çocuklara matematik ve fen öğretim yöntemlerini geliştirme ve aynı zamanda öğretmenlerine becerilerini geliştirmek için bir araya gelmekteyiz” diye konuştu.

“Tales Matematik Müzesi’ni dünyaya tanıtacağız”

Yunus Emre Estitüsünün yılda binden fazla faaliyet gerçekleştirdiğini belirten Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan ise, “Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) projesinin ilk somut örneklerinden bir tanesi işte bu gördüğümüz Tales Matematik Projesini bir tıra koymak ve dünyaya bunu göstermektir. Yani Türkiye’de eğitimcilerin eğitime gönül veren insanların nelere kafa yorduğunu ve çocuklarımızın güzel mutlu geleceği için neler yapmakta olduğunu dışarıya hissettirmektir” dedi.

“Gençlerimiz çağın ilimleri ile donatmalıyız”

Dünyada Yahudi lobisinin yönetimde söz sahibi olduğunu belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Dünyada 8 milyon civarında Yahudi var. Şu realiteyi herkes biliyor ki bu 8 milyon Yahudi tüm dünyayı domine ediyor, yönetiyor. Bunu nasıl sağladılar, bilimsel üstünlükleriyle. Tales Matematik Müzesi’nden hareketle bu üstünlüğü tekrar yakalayabilmemiz için, yani İslam’ın ve Müslümanların tekrar eski günlerinde olduğu gibi dünyada hüküm ferman olmaları için, söz sahibi olabilmeleri için tek şartımız şudur. Elimizdeki genç nesilleri çok iyi bir şekilde çağın gerekleriyle asrın ilimleriyle muasır medeniyetin üzerine çıkaracak şekilde onları bilgiyle bilimle donatabilmemizle eski günleri yakalamak söz konusu olacaktır” şeklinde konuştu.

Çalıştaya Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, okul müdürü Nail Ergun, Kudüs Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Motasem Hamdan, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Kudüs Üniversitesi akademisyenleri ve Başak Koleji öğretmenleri katıldı.