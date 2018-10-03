Çam ağacı birden devrildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaklaşık 70 yıllık olduğu belirtilen çam ağacı büyük bir gürültü ile devrildi. Okul yolunda ve işlek bir cadde yaşanan olayda devrilen ağacın altında kimsenin kalmaması sevindirdi.

İlçe merkezinde Durmuş Terzioğlu caddesinde bulunan çam ağacı öğlen saatlerinde birden devrildi. Okulların giriş ve çıkış saatlerinde oldukça yoğun olan caddede gerçekleşen olayda devrilen ağacın altında kimsenin kalmaması sevindirdi. Mahalle sakinleri olayı “Birden bir gürültü koptu ve koskoca ağaç cadde üzerine devrildi. Cadde okul yolu olduğu için öğrenciler tarafından çok sık kullanılan bir güzergah. Ağacın öğrencilerin giriş-çıkış saatinde yaşanmaması büyük bir şans” diye konuştular.