Çamaşır makinesi az daha evi yakıyordu

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahallesi 205 Sokak numara 59’daki apartmanın ikinci katında meydana geldi. İsmail ve Pınar Özçelik çiftinin yaşadığı evin banyosunda bulunan çamaşır makinesi çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere ilk müdahaleyi aile bireyleri yaparken evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürülürken ev yanmaktan kurtarıldı.

Evinde çıkan yangın nedeniyle panik yaşayan İsmail Özçelik, “Çamaşır makinem bozulduğunu için spotçudan 150 liraya ikinci el çamaşır makinesi aldım. Çamaşır makinesini çalıştırdıktan bir süre sonra içinden dumanlar çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Neyse ki itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Çamaşır makinesini daha yeni almıştım” dedi.