Cami inşaatından hırsızlık yapan 2 şüpheli polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde devam eden bir cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde meydana gelen cami inşaatından hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren A.K. ve T.Ö. isimli şahıslar çaldıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan sorgulamalarında T.Ö'nün iki ayrı hırsızlık ve iki ayrı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ile basit yaralama suçlarından aranma kaydının mevcut olduğu tespit edildi.