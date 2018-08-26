Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 08:13

Candan Erçetin Kuşadası’nı salladı, çıplak ayakla raks etti

Kuşadası’nda yıldızlar geçidinin son ismi Candan Erçetin oldu.

Candan Erçetin Kuşadası’nı salladı, çıplak ayakla raks etti

26 Ağustos 2018 08:13

Kuşadası amfi tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı, sevilen şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


9 günlük bayram tatilinde yıldızlar geçidine sahne olan Kuşadası amfi tiyatroda Sibel Can, Şevval Şam, Mabel Matiz, Funda Arar, Sıla, Kenan Doğlu ve Sertab Erener ile süren konserler serisi Candan Erçetin ile devam etti. Bu akşam Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne alan Candan ünlü sanatçı, yüzlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı. Tüm albümlerinden en seçme şarkıları yaklaşık iki saat boyunca seslendiren Candan Erçetin, hayranlarının büyük ilgisi karşısında bir ara ayakkabılarını çıkartarak, çalan müzik eşliğinde çıplak ayakla raks etti. Konserin sonunda Kuşadası amfi tiyatroyu tamamen dolduran hayranları Candan Erçetin’i ayakta alkışladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç