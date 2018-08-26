Candan Erçetin Kuşadası’nı salladı, çıplak ayakla raks etti

Kuşadası amfi tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı, sevilen şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

9 günlük bayram tatilinde yıldızlar geçidine sahne olan Kuşadası amfi tiyatroda Sibel Can, Şevval Şam, Mabel Matiz, Funda Arar, Sıla, Kenan Doğlu ve Sertab Erener ile süren konserler serisi Candan Erçetin ile devam etti. Bu akşam Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne alan Candan ünlü sanatçı, yüzlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı. Tüm albümlerinden en seçme şarkıları yaklaşık iki saat boyunca seslendiren Candan Erçetin, hayranlarının büyük ilgisi karşısında bir ara ayakkabılarını çıkartarak, çalan müzik eşliğinde çıplak ayakla raks etti. Konserin sonunda Kuşadası amfi tiyatroyu tamamen dolduran hayranları Candan Erçetin’i ayakta alkışladı.