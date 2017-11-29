Çandırığlu; “Meslek liseleri memleket meselesi”

Çandıroğlu, sportif ve sosyal başarıları ile adından sıkça söz ettiren Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde öğrencilerin kullandığı atölyeleri gezerek Okul Müdürü İsmail Simşek’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki okul ziyaretlerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit ile yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ilçedeki bazı okulları ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün ve Yılmaz Bilen ile ilk olarak Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Çandıroğlu, bazı bölümleri depreme dayanıksız olması nedeniyle yenilecek olan okulun Müdürü İsmail Şimşek’ten bilgi aldı.

“Meslek liseleri, memleket meselesi”

Nazilli’de yaptığı ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Genel anlamda okulları gezmek istedik. Endüstri Meslek lisemizde de ek binalar yapılacak. Hem derslik, hem de atölye. Onları yerinde gördük, inceledik, bilgiler aldık. Bir de Nazilli’de genel bir fotoğrafı da görmek istedim. Yapılması gereken bir şey varsa milli eğitim müdürümüzle, kaymakam beyle istişarelerde bulunacağız. Nazilli, eğitimde Türkiye ortalamasının üzerinde. Tabi iyiyiz ama niye daha iyisi olmayalım? Hedefimizi sürekli en yüksek tutuyoruz. Biz, bize emanet edilen çocukların eğitim öğretimini, geleceğe hazırlamasını biraz daha nasıl iyileştirebiliriz, daha üzerine ne koyabiliriz, bunu projelendirmemiz lazım. Bir gayret olursa Nazilli Endüstri Meslek Lisemizde gördüğümüz gibi öğrenci potansiyelimizde yükselir. Meslek liseleri bizim için memleket meselesi. Genel manada baktığımızda öğrenci bulmada güçlük çeken okullarımız maalesef. Ama öğrencilerin iş bulma avantajı açısından tercih etmeleri gereken okullar. Burası öğrenci nüfusu açısından meslek liseleri arasında Aydın’ın en kalabalık okulu. Velilerin çocuklarını meslek bulmada sıkıntı yaşamayacak, çocuklarının geleceğini sunacak okulları seçmelerini istiyoruz. Algı konusunda donanımlı okulları tercih etmeliyiz. Memleket meselesi olarak her kesimden meslek liselerimize destek bekliyoruz" dedi.