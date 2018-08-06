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06 Ağustos 2018 09:48

Çandıroğlu, Bozdoğan’da okul müdürleri ile bir araya geldi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Bozdoğan Anadolu Lisesi Konferans Salonu’ nda Bozdoğan’da görev yapan okul müdürleri ile bir araya geldi.

Çandıroğlu, Bozdoğan’da okul müdürleri ile bir araya geldi

06 Ağustos 2018 09:48


Toplantıda, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’ nın genel bir değerlendirmesi yapıldı. Eğitim-öğretim yılı için okulların fiziksel anlamda iyileştirilmesi, devam etmekte olan bakım ve onarımlar ile eğitim- öğretim alanında uygulanması planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.


Çandıroğlu, çocukların geleceğine yapılan yatırımın çok önemli olduğunu belirterek, “Eğitime yapılan her türlü yatırım çocuklarımızın geleceği için yapılan yatırımlardır. Sizler okul yöneticileri olarak bu işin mutfağında sizlere teslim edilen emanetleri en iyi şekilde korumak ve devletimizin bekası için gelecek nesilleri yetiştirmekle yükümlü eğitim neferlerimizsiniz. Tecrübeleriniz, birikimleriniz ve ileriye dönük bakış açınızla aynı zamanda bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancımız tamdır” diye konuştu.




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