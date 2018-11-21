Çandıroğlu, Didim'de okul müdürleri ile bir araya geldi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Didim'de görev yapan okul ve kurum müdürleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Didim Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda, Didim'de görev yapan okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, ekip çalışmasının önemine dikkat çekti.

Çandıroğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında okullarda uygulanacak projeler, akademik başarıyı artırıcı tedbirler, AB Projeleri ile TÜBİTAK Projeleri hazırlık çalışmaları üzerinde yöneticilerle istişarelerde bulundu. Çandıroğlu, başarının bir ekip işi olduğunu ifade ederek, sahadaki yöneticilerin liderlik ruhunu yakalayıp, yaptıkları güçlü ekip çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını, okullardaki uyumlu takım çalışmasının başarıyı artıracağını ifade etti.