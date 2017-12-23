Çarşı esnafı direnmeye çalışıyor

Efeler Ayakkabıcılar çarşısın da esnaflık yapan Mustafa Erdoğan, çarşı esnafı ile bir araya gelerek “Ayakkabıcıları Yaşatma ve Kalkındırma Derneği” kurulduğunu belirterek, derneğin amacın, çarşı esnafın gerek belediye gerek resmi kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmek ve ayakkabıcılar çarşısına müşteri ilişkileri geliştirerek hareketlilik kazandırmak olduğunu söyledi.

Ayakkabıcılar çarşısı esnafı olarak AVM karşısında küçük esnafın dayanışma içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, “Hak ile diyalogları güçlendirerek ayakkabılar çarşısını hareketlendirmek istiyoruz. Çarşı da müşteri kapasitemizi artırmak için çalışıyoruz. Her gün kan kaybeden küçük esnafın moral motivasyonunu artırarak birlik beraberlik içinde yılların tarihi çarşımızı işletmecisiyle, ayakkabı, bindallı, tuhafiye ve her kesimden esnafı ile ayakta kalıp çarşıya gelen insanları memnun ederek alışveriş ve dostluk bazında diyaloglarımızı geliştirmek istiyoruz. Diğer büyük AVM karşında birlikte hareket ederek bu çarşının varlığının devamı için küçük çarşı esnafı bitti algısını kırmak istiyoruz” diye konuştu

Çarşı ziyaretlerin artırılması için esnafların dayanışma içinde olduğunu belirten Erdoğan, tarihi ayakkabıcılar çarşısını geçiş güzergahında olan Pınarbaşı Parkı’nın canlanması için yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.