Çatıdan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın çatı katından yere düşen bir şahıs, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Yusuf Eşin, Efeler Kemer Mahallesi 1703 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Baca temizlerken bir anda dengesini kaybeden Eşin, çatıdan beton zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eşin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşin hastanede hemen ameliyata alındı. Çatıdan düşen yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.