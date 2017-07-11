Çatıdan düşen su tesisatçısı yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlu Mahallesi’nde yaşayan C.T’nin evinde sabah saat 10.30 sıralarında su tesisatı tamiri için giden 55 yaşındaki Aydın Karakaya, evin çatsında üzerine bastığı ondülinin kırılması neticesinde dengesini kaybetti. Çatıdan zemine düşen Aydın Karakaya yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aydın Karakaya’nın bilincinin açık olduğu ve belden aşağısında kırıkların bulunduğu öğrenildi. Karakaya, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.