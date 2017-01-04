Çayyüzü Şehitliği kırmızı-beyaz renklere boyandı

Efeler Belediyesi tarafından Çayyüzü Şehitliği’nin bakımı yapılarak kırmızı-beyaz renklere boyandı.



Kurtuluş Savaşı sırasında Yörük Ali Efe tarafından toparlanan Milli Aydın Alayı’na katılarak, Yunan toplarının açtığı ateşle şehit olan gönüllü askerler için yaptırılan Çayyüzü Şehitliği’nin Efeler Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapıldı. Çevre düzenlemesinden, boya ve badana işlerine kadar her türlü eksikliği giderilen şehitlik yeni görüntüsü ile ziyaretçilerini ağırlıyor.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Çayyüzü Şehitliği’nin önemine dikkat çekerek, "Çayyüzü Mahallesi’ndeki şehitliğimizde şehitlikte bulunan oturaklar yenilenerek, duvarlar boyandı. Şehitlik içerisinde bulunan cami de bakımdan geçirilerek olumsuzluklar ortadan kaldırıldı. Çayyüzü Şehitliği Kurtuluş Savaşı devam ederken yapılan ilk anıt ve şehitlik olması özelliğini de taşımaktadır. Bu yüzden de bizler için ayrı bir önem ve değeri var. Şehitlikler sadece şehitlerimizin mezarlarının bulunduğu yerler değildir. Şehitlikler geçmişimizi hatırlamanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne zorluklarla kurulduğunu anlamanın, vatanı uğruna can veren güvenlik güçlerimizin dualarla anılma yerleridir. Şehitliklerimize ve şehitlerimizin manevi şahsiyetlerine önem veriyor, belirli periyotlarla bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.