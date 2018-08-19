Celal Bayar Üniversitesi 3x3 Dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek

Yaklaşık 3 bin kişinin takip ettiği Türkiye Finali’nde F.U.C.E’yi 15-11 yenen Celal Bayar Üniversitesi (CBU) İndas Teknoloji şampiyon oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonu zirvede tamamlayan CBU İndas Teknoloji, Washington’daki Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda şampiyon belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleştirilen ve 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda, rakiplerini bir bir geride bırakarak finalde F.U.C.E’yi 15-11 yenen Celal Bayar Üniversitesi İndas Teknoloji, Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan CBU İndas Teknoloji, ülkemizi Washington’daki Red Bull Reign Dünya Finali’nde temsil edecek.

26 Mayıs’ta Adana’da start alan ve Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul, Çanakkale’de yüzlerce takımın katılımıyla yapılan organizasyonun Türkiye Finali’nde Hababam Anatolia, CBU İndas Teknoloji, Sorun Baskonia, Los Barzos Baskonia, Hercules, Stingy, 30dan2, Sorun İstemiyorum, Airball, F.U.C.E, Ne Alakası Var ve Ayyıldız takımları yarıştı.

Dünya Finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olan CBU İndas Teknoloji, Eylül’de ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazandı. Geçtiğimiz sezon bu turnuvayı Hercules takımı şampiyon tamamlamış ve ABD’de ülkemizi temsil etmişti.