Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 20:25

Celal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabını çaldırdı

Celal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabını çaldırdı

24 Aralık 2016 20:25

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetin FETÖ’ye yönelik mücadelesine destek vermek amacıyla yürüyüş başlatan CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı çalındı.
Hesabının çalındığını yeni açtığı sosyal medya hesabından sesli ve görüntülü olarak takipçilerine duyuran Celal Kılıçdaroğlu, eylem ve açıklamalarını artık yeni hesabından paylaşacağını duyurdu.
Bilindiği gibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdarıoğlu, Başkanlık sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ı destekleyeceğini belirtip aynı zamanda kayıtlı olduğu partisi CHP’yi ve partinin Genel Başkanı ağabeyi Kemal Kılçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirmişti. Açıklamaları ve yürüyüş ve açlık grevi eylemlerinin ardından ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanı olduğu CHP’den ihraç edilen Celal Kılıçdaroğlu, eylemlerini sürdürdüğü sosyal medya hesabının çalındığını belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
12
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç