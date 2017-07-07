Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:58

Çerçioğlu, balkan göçmenleri ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 17.

Çerçioğlu, balkan göçmenleri ile bir araya geldi

07 Temmuz 2017 13:58

Uluslararası Makedonya Göçmenleri Halk Dansları Müzik, Barış ve Kardeşlik Festivali için Aydın’da bulunan heyet ile bir araya geldi.


Sırbistan, Makedonya ve Çeştepe Dernek Başkanları desteklerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.


Sizleri tekrar burada görmekten çok mutluyum diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, “Aydın Türkiye’nin cennet köşelerinden bir tanesi. Deniziyle, güneşiyle, tarihi ören yerleriyle görülmesi gereken bir yerdir. Sizleri ağırlamaktan çok memnunuz. Bazı ülkeler Türkiye’nin güvenli olmadığını ima etmektedirler. Sizler geldiniz gördünüz ne kadar güvenli bir ülke olduğunu. Ülkenize döndüğünüzdeburadaki güzellikleri dostlarınızla paylaşınız. Sizleri Aydın’da ağırlamaktan çok mutlu olduk. Tekrar bekleriz.” dedi.


Makedonya ve Sırbistan oyun ekibi Başkan Çerçioğlu’na çeşitli hediyeler verdiler. Hediyeleri kabul ederek kendilerine teşekkür eden ve fotoğraf çekilen Başkan Çerçioğlu bu akşam saat 20:30’da Atatürk Kent Meydanında gerçekleşecek festival galasına Aydınlıları davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!