AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un Bafa Gölü ve çevresinde yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarına cevap veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Ben onun acemiliğine veriyorum, çok acemice yapılmış bir açıklama” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu amaçlarının Aydın'ı dünyanın her yerinde tanınırlığını arttırmak olduğunu ifade ederek “Belediye başkanlarının bir görevi de seçildiği kentin tanıtımını yapmaktır. Hem yabancı turistlere, hem de yerli turistlere. Bizim Serçin'e ciddi yatırımlarımız var. Elbette iktidarın da yatırımı olmuştur. Ondan önceki iktidarların da yatırımı olmuştur. Biz Kuşadası, Arapapıştı, Didim'inde tanıtımını yapıyoruz. Turizm açısından tanıtımı gerçekten önemsiyorum. Aydın'da 23 tane ören yeri var. Bunların tanıtımını Turizm Bakanlığı da yapıyor, bizler de yapıyoruz. Takdir edersiniz ki bu tanıttığımız ören yerleri çok önceden yapılmış yerler. Yani bunları tanıtmayalım mı biz, bu zihniyetle hareket edersek. Çok acemice yapılmış bir açıklama, ben onun acemiliğine veriyorum. Biz kimin hizmet ettiğine bakmayız. Bunu iktidar yapmış, büyükşehir belediyesi yapmış, ilçe belediyesi yapmış. Veya onlardan önceki iktidarlar yapmış. Amaç Aydın'ın tanıtımıysa, hepsini tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.