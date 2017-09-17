Çerçioğlu, ilköğretim haftasını kutladı

Çerçioğlu yayımladığı mesajında, “Uzun bir tatilin ardından Pazartesi günü bir eğitim-öğretim yılına daha huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin güvencesi öğrencilerimiz ders başı yaparak, okulları, öğretmenleri, arkadaşları ve kitapları ile buluşacaklar. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm idareci, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir ülkenin ayakta kalmasının temel şartlarından birisi, verimli insan gücüdür. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan siz öğrencilerimizi, ülkemizin ihtiyacı olan verimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için, tüm gücümüzle, sizlerin ihtiyacını karışılama çabası içindeyiz. Biz size güveniyoruz. Sizler; bizim de ülkemizin de geleceğisiniz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Sizlere güveniyor, inanıyorum ve yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Çocuklarımızın ve Gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği çok büyük. Onları; vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını tebrik ediyor; başarılı, huzurlu ve sağlıklı bir dönem diliyorum” dedi.