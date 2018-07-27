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27 Temmuz 2018 10:08

Çerçioğlu’ndan tarıma destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, Kuyucak’ın Gencellidere Mahallesi’nde yer alan tarımsal sulama göledini halkın hizmetine sunmak için betonarme bent yapımı başladı.

Çerçioğlu’ndan tarıma destek

27 Temmuz 2018 10:08


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan tarımsal sulama suyu isteyen Gencellidere halkının talebi üzerine ASKİ çalışma başlattı. Gencellidere tarımsal sulama göledini aktif etmek için betonarme bent inşaatına başlayan ASKİ ekipleri, çalışmalarını 100 günde tamamlayarak göledi halkın hizmetine sunacak. 11 metre yüksekliğinde ve 75 metre uzunluğunda inşa edilecek olan betonarme bendin yapımı tamamlandığında tarımsal sulama göledi kullanıma açılacak. Akbaldır Deresi’nden beslenen ve 31 bin metreküp sulama hacmine sahip olan tarımsal sulama göledinin yıllık su toplama hacmi 93 bin metreküp olarak tahmin ediliyor. Tarımsal sulama göledi 2 bin dekar zeytin ve incir, 100 dekar ise sebze sulamasına yetecek düzeyde olacak. Vatandaşlar uzunca yıllar tarımsal sulama suyu sorunu yaşamayacak.



Gencellidere Muhtarı ve Halkından Çerçioğlu’na teşekkür


Gencellidere tarımsal sulama göledini aktif hale getirmek için yapımına başlanan betonarme bent inşaatı sebebiyle memnuniyetlerini dile getiren Gencellidere sakinleri, tarımsal sulama suyuna kavuşacakları için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Mahalle Muhtarı İsmail Bakan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan Allah razı olsun. Tarımsal sulama suyu bizim için hayati öneme sahipti. Kendim ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.




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