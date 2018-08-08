Ceren Bebek rehber eşliğinde dünyaya geldi

Hastane yönetimi takipli hastası hamile kalınca, bir doktorunu işaret dili kursunu gönderdi. Bebeğin doğum vaktine kadar doktor işaret dilini öğrendi. Doğum anne ile daha kolay iletişim kurularak gerçekleştirildi.

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engeli olan Esra-Özgür Atay bir süre önce hayatlarını birleştirdi. Oldukça iyi anlaşan işitme ve konuşma engelli çift bebekleri olacağını anlayınca Aydın Liva Hastanesi’ne müracaat etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erdel Yılmaz hastaları ile hastanın yakınları aracılığı irtibat kurdu. Ancak hastanın doğumu sırasında doğumhanede hasta ile irtibatın daha kolay sağlanması için hastane yönetiminin tedbir almasını istedi.

“Başhekim yardımcısı işaret dili kursuna gönderildi”

Bunun üzerine Aydın Liva Hastanesi yönetimi anne adayı Esra Yılmaz’ın stresten uzak bir doğum gerçekleştirebilmesi için 6 ay önceden tedbir aldı. Hastanenin başhekim yardımcısı Dr. Gülgün Gezer işaret kursuna giderek 6 ay boyunca özel hocalardan ders aldı. Kontroller sırasında da hasta ile sürekli irtibat kurdu.

“Doğuma rehber doktor da katıldı”

Dün sancıları başlayan Esra Atay, doğumhaneye doktor Erdel Yılmaz ve ekibinin yanı sıra kendisi için işaret dilini öğrenen Dr. Gülgün Gezer ile girdi. Doğum ekibi doğumu gerçekleştirirken rehber doktor Gülgün Gezer de sürekli işaret dili ile anne Esra Atay ile konuştu. Doğum öncesi endişeli olduklarını ancak hastanenin aldığı tedbir sayesinde çocuklarına çok rahat bir şekilde kavuştuklarını belirten Esra-Özgür Atay çifti, “Bizler için en zor şey, çaresiz duruma düştüğümüzde derdimizi kimseye anlatamamak oluyor. Doğumda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hastane yönetimi bizim için özel tedbir alıp bizim dilimizden anlayan özel bir hekim görevlendirince çok mutlu olduk ve hiçbir endişemiz kalmadı. Bizi en iyi şekilde anlayan Liva Hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.