Çetindoğan, güven tazeledi

Genel kurulda AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan ile Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkçü’nün listeleri yarıştı. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda kullanılan 552 oyun 335’ini alan mevcut başkan Selahittin Çetindoğan yeniden başkan seçildi. Diğer aday Künkçü 210 oy alırken, 7 oyda geçersiz sayıldı.

Aydın’ın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan AYESOB’ta 32’inci Olağan Genel Kurulu, Efeler ilçesindeki Alyans Düğün Salonu’nda yapıldı. Divan Başkanlığını Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Etem Aykut Yenice’nin yaptığı kongreyi AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, ilçe oda başkanları ve üyeler katıldı.

AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, yaptığı konuşmada “Odalarımızın kurum haline gelmesi ve üyelerimizin bizi bir kurum gibi görmesi için çalışmalara devam etmek ve bir sonuca varmak için adayım. Meslek komiteleri kurarak esnaflarımızın gelişimini sağlamak ve sorunları çözmek için adayım. Kadın girişimciliği arttırmak, kadın esnaf ve sanaatkarlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmek amacıyla Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Komitesi oluşturmak için adayım” dedi. Çetindoğan’ın konuşmasının ardından okunan faaliyet ve denetim raporları okundu ve oylamaya sunularak kabul edildi.

Konuşmaların ardından gündemin seçim kısmına geçildi. Delegeler AYESOB Başkanını seçmek için oy kullandı. Yapılan seçimin ardından 552 delegenin oy kullandığı seçimde 335 delegenin oyunu alan mevcut başkan Selahittin Çetindoğan yeniden başkan seçildi.

Mevcut başkan Çetindoğan’ın yönetim kurulu, Semih Özmeriç, Metin Uyar, Hasan Eyefçi, Kamil Tavil, Nuri Şimşek, Mehmet Karadeli, Mehmet Gül ve Ahmet Çalım isimlerinden oluştu.