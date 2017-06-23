ÇEVKO’dan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür

Ziyarette Atilla, Kuşadası Belediyesi ile ÇEVKO Vakfı işbirliğine sunduğu katkıdan dolayı Başkan Kayalı’ya teşekkür plaketi verdi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin, Kuşadası Belediyesi’nin ambalaj atıklarını toplayan ve ayrıştıran şirketin temsilcileri Mehmet Özmüşler ile Metin Türküsev’in de yer aldığı ziyarette Kuşadası’nda yürütülen HORECA (Hotel-Restaurant-Cafe) Projesi hakkında görüşüldü.

Kuşadası Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı işbirliğiyle 2015 yılında faaliyete giren HORECA ile büyük başarı kaydedildiğini belirten ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Atilla “2015 yılında Kuşadası Belediyesi ile yaptığımız işbirliğiyle yaşama geçirdiğimiz HORECA projesi bugün çok iyi bir noktaya ulaştı. Kuşadası Belediyesi, bu projeye ortak olarak diğer belediyelere öncülük yapmıştır. Kuşadası Belediyesi ile çalışmak bizler için çok önemli. Bizim için büyük bir referans” dedi.

ÇEVKO Vakfı Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Şentürk ise Kuşadası Belediyesi’nin HORECA projesini faaliyete geçiren ilk belediyelerden birisi olduğuna dikkat çekerek “Ambalaj atıkları Kuşadası’nda 2015 yılında faaliyete giren HORECA projesi sayesinde doğru şekilde toplanmaya başlandı. Özellikle otel, restoran, kafeterya gibi işyerlerine yerleştirilen ekipmanlar sayesinde geri dönüştürülebilir atıklar Kuşadası’nda doğru şekilde toplanıyor. Kuşadası Belediyesi HORECA projesini Türkiye’de faaliyete geçiren ilk belediyelerden biri olarak öncü durumundadır. HORECA projesi çağın koşullarına uygun olarak teknolojiyi en iyi şekilde kullanır. Proje çalışmaları kapsamında Kuşadası Belediyesi sorumluluk geri dönüştürülebilir malzemele toplamak amacıyla kullanılan ekipmanların üzerine kare kodlu tanıtıcı bilgileri etiket olarak yapıştırıyoruz. Böylece tüm dış mekan ekipmanlarının sisteme kayıt edilmesini ve atık kontrolünün dijital alanda takip edilebilmesini sağlıyoruz. ‘Nereye Atayım’ ismi verilen bu uygulama sayesinde ilerleyen süreçte Kuşadalılar internet üzerinden geri dönüşüm atıklarını nereye bırakacaklarını kolaylıkla bulabilecekler” dedi.

ÇEVKO Vakfı’nın Türkiye’de faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı “ÇEVKO Vakfı gibi önemli işlere imza atan bir kuruluşla ortak çalışma yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2015 yılında faaliyete giren HORECA projesinin başarı kaydetmesi bizler için çok önemli. İleride ÇEVKO Vakfı ile daha önemli projeler üreterek Kuşadası halkına hizmet veremeye devam etmek isteriz” dedi.