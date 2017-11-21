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21 Kasım 2017 14:01

Çevre dostu belediyeler Kuşadası’nda buluşacak

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin olağan Meclis Toplantısı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılacak.

Çevre dostu belediyeler Kuşadası’nda buluşacak

21 Kasım 2017 14:01

Çevre dostu belediyeler buluşmasına 30 belediyeden başkan ve meclis üyesinin katılması bekleniyor. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı, 25 Kasım 2017 günü saat 15.00’de Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek.


Merkezi Balıkesir-Edremit’te bulunan Ege ve Marmara Bölgelerinden çevre dostu bir çok belediyenin üye olduğu Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin bir gece konaklamalı olarak düzenlenecek toplantı ve etkinliğine, 30 Belediye Başkanı ile Belediye Meclis üyeleri arasından seçilmiş 80 kadar Birlik Meclis Üyesinin katılması bekleniyor. Kuşadası Belediyesi’nin de üyeleri arasında yer aldığı Birliğin meclis toplantısında, 2018 yılı çalışma programı ve 2018 yılı Birlik bütçesi ile Birliğe yeni üyelik için başvuruda bulunan Belediyelerin durumlarının görüşülerek karara bağlanacağı öğrenildi.


Çevre Dostu Belediyeler Buluşması programında; meclis toplantısından sonra, ‘Etkili İletişim ve Liderlik’ konulu bir seminer, birlikte akşam yemeği ve konaklama, ertesi gün ise Kuşadası Belediyesi£nin ev sahipliğinde Kuşadası’nın gezilmesi ve Belediye proje ve hizmetlerinin yerinde incelenmesi gibi etkinlikler yer alıyor.


Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda katılımcılar Kuşadası’nı gezip Kuşadası Belediyesinin hizmetlerini yerinde inceleyecek.




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