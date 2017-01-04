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04 Ocak 2017 14:22

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Söke Belediyesi’ne büyük onur

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Söke Belediyesi’ne büyük onur

04 Ocak 2017 14:22

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Söke Belediyesi’nin ödüllü kentsel tasarım projesiyle İstanbul, Eskişehir, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte aynı komisyonda görev verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Şehircilikte Yeni Vizyon" teması ile Şehircilik Şurası gerçekleştirecek. Türkiye’deki kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ile belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında Şehircilik Şurası düzenlemeye hazırlanıyor. Gerçekleşecek olan Şehircilik Şurası’nın ‘Şehrimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım’ konulu 1. Komisyonunda Söke Belediyesi de görevlendirildi. Bu komisyonda Söke Belediyesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir, Bursa Büyükşehir, Kayseri Büyükşehir, Bornova, Altındağ, Seferihisar Belediyeleri yer alıyor. Büyük metropol büyükşehir belediyeleri ile birlikte aynı komisyonda yer alacak Söke Belediyesi bir kez daha onur ve mutluluk yaşıyor.
Söke Belediyesi’nin 2014 yılı sonunda başlattığı ‘Söke Kent Merkezi Söke Çayı ve Çevresi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Kentsel Tasarım Projesi’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakanlık daha önce de Eylül 2016’da yapılan çalıştaya Söke Belediyesi’ni davet etmiş ve görüşlerini almıştı. Ayrıca Söke Belediyesi’nin Kentsel Tasarım Projesi Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülleri’nde Özel Jüri Ödülü’nü almıştı.
Söke Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Şehrimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım” konusunda çalışacak komisyonda yer alacak deneyim ve vizyon sahibi 8 belediye arasına ismini yazdırdı. Ocak ayında açılış toplantısı yapılması planlanan Şehircilik Şûrası kapsamında oluşturulan komisyonlar Mart ayma kadar çalışmalarına devam edecek ve ardından Genel Kurul toplantıları ile çalışmalarını sonlandıracak.



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