Çevreciler ödüllerini Başkan Özakcan’ın elinden aldı

Kampanyada toplam 2 ton 800 kg atık pil ve 1 tonun üzerinde de atık yağ toplandı.

Çevreye ve insan sağlığına zararlı olan atık pil ile bitkisel atık yağ toplama kampanyasının sona ermesinin ardından farklı kategorilerde ilk üçe girenler ödüllerini, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın elinden aldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Efeler Belediye Meclis Salonunda düzenlenen ve çeşitli hediyelerin verildiği ödül töreninde konuşan Başkan Özakcan,” Birleşmiş Milletlerin 1972 yılından beri kabul edilmiş olan ve dünyada çevre günü olarak kutlanan bir günde toplandık. Günümüzde çevrenin korunması her şeyden daha önemli hale gelmiştir. Dünyaca ekonomiden, sosyal aktiviteden daha önemli ve üzerinde durulması gereken, tüm insanlık için görev ve sorumluluk gerektiren durumdur. Efeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri çevre temizliğine duyarlılığı ve farkındalığı oluşturmak için atık pil ve bitkisel atık yağ kampanyaları düzenliyoruz. Birçok teknolojik gelişim hayatımızı kolaylaştırırken çevreye verilen zararında bilincinde olmamız gerekiyor. İnsanlarda çevre bilincinin oluşması çok önemlidir. Bir adet pilin 4 metreküp toprağı ve yaklaşık 800 metrekare alanı kirletmiş olduğu düşünüldüğünde konunun önemi anlaşılmaktadır. Atık yağların çöp içerisine atılması yasaktır. Çöpe dökülen atık yağlar sık sık yangın çıkmasına da neden oluyor, su kirliliğinin yüzde 5 sebebi oluyor. Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle yaklaşık 1 milyon litre içme suyu kullanılmaz hale geliyor” dedi.

Atık pil ve bitkisel atık yağların ayrı ayrı bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Özakcan, “ Çevre bilinci ve duyarlılığı olan bir belediyeyiz. Düzenlediğimiz kampanya ile çevrenin korunması adına ne kadar doğru bir iş yaptığımıza ve çevreyi koruduğumuza tanık oluyorsunuz. Bu bilinci küçüklükten, ilkokuldan, ortaokuldan başlayarak alışkanlık haline getirebilirsek, gençlerimiz büyüdüklerinde de çevrelerine örnek olacaklardır. Ben kampanyamıza katılan duyarlı herkese teşekkür ediyor ve bu duyarlılığınızın yaşam boyu devam etmesini diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyasında Okul Kategorisinde 588 kg ile Mustafa Kiriş Ortaokulu birinci, 213 kg ile Yedieylül İlkokulu ikinci, 144 kg ile de Zübeyde Hanım Anaokulu üçüncü oldu.

Çocuklar kategorisinde topladığı 169 kg atık pil ile Nida İncinaz Öztürk birinci, 120 kg ile Burak Çam ikinci, 12 kg ile de Metehan Kuna üçüncü oldu. Yetişkinler kategorisinde topladığı 127 kg atık pil ile Ömer Keskin birinci, 7 kg ile Osman Nüshet Özkan ikinci, 3 kg ile de Eşref Akbaba üçüncü oldu. Gençler kategorisinde 75 kg ile Hande Salış birinci, 68 kg ile Abdülsamet Durmuş ikinci, 53 kg ile Tuba Uzun üçüncü oldu.

Firma ve Kurum kategorisinde 102.36 kg ile Akın ve Saftel Kolonyaları birinci, 40 kg ile Kaya Geri Dönüşüm ikinci, 31.24 kg ile PGR üçüncü oldu.

Muhtarlık kategorisinde toplanan 8.68 kg ile Meşrutiyet Mahalle muhtarlığı birinci oldu.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasında ilk 3’e girenler; Okullar kategorisinde toplanan 331 litreyle Yedieylül İlkokulu birinci, 130 litreyle Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ikinci, 142 litreyle 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu okulu üçüncü oldu.

Firma ve Kurum kategorisinde 75 litre ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü birinci, 37 litre ile Zübeyde Hanım İlkokulu ikinci, toplanan 35 litre ile Meşrutiyet Mahalle Muhtarlığı üçüncü oldu.