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Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan 1’isi cezaevi firarisi 2 şüpheli tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan 1'isi cezaevi firarisi 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı Didim'in Efeler Mahallesindeki bir ikamete şüpheli şahısların girdiği yönünde alınan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçundan aranması olan N.K.A'yı ikamette suç eşyaları ile birlikte yakaladı. İkamet etrafında yapılan kontrollerde hırsızlıktan aranması olan M.Ç. isimli şahıs da kovalamaca sonucu suç eşyaları ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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