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22 Mayıs 2018 13:42

Cezaevi firarisi Kuşadası’nda sahte kimlikle yakalandı

Kuşadası’nda 6 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Cezaevi firarisi Kuşadası’nda sahte kimlikle yakalandı

22 Mayıs 2018 13:42


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı kimlik kontrolü sırasında ibraz edilen kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada sahte kimlik ibraz eden kişinin cezaevi firarisi E.C. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.C.’nin 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca hırsızlık, silahlı yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi 6 ayrı suçtan da arandığı oraya çıktı. İfadesinin alınmasının ardından Kuşadası’nda hakim karşısına çıkarılan E.C., tutuklanarak cezaevine konuldu.




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