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16 Ağustos 2018 15:12

Cezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden hükümlü 16 gün sonra yakalandı

Aydın Açık Cezaevi’nde kendisini hastaneye sevk etmeyen doktoru bıçakla yaraladıktan sonra firar eden hükümlü 16 gün sonra saklandığı evde operasyonla yakalandı.

Cezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden hükümlü 16 gün sonra yakalandı

16 Ağustos 2018 15:12


Aydın Açık Cezaevi’nde 1 Ağustos’ta meydana gelen olayda, muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen ancak sevk isteği geri çevrilince pusu kurarak Dr. Yunus Emre Baba’yı bıçakla yaralayan 36 yaşındaki hükümlü Erkan Arslan, bıçaklı saldırdıktan sonra firar etmişti.


Ameliyat edildikten sonra sağlığına kavuşan Dr. Yunus Emre Baba’yı yaralayan hükümlü Erkan Arslan’ı yakalamak için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Baba’yı bıçakla yaraladıktan sonra firar eden hükümlü Erkan Arslan’ın Efeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki evine geldiğini tespit etti. Evin etrafında tertibat alan polis ekipleri, Erkan Aslan’ı düzenledikleri operasyonla yakaladı.


Tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği ihlal gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Erkan Arslan, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hükümlünün ifadesinin ardından Aydın E Tipi kapalı Cezaevine teslim edileceği öğrenildi.




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