Cezaevinde doktoru bıçaklayıp kaçan mahkum her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre olay Aydın E Tipi Açık Cezaevinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki mahkum Erkan A., gardiyana rahatsızlığı olduğunu söyleyip revire gitti. Cezaevinde revirde görevli doktor Yunus Emre Baba yanına gelen mahkumu muayene etmek istedi. İddiaya göre mahkum Erkan A. muayene olmayı redderek hastaneye sevkini istedi. Dr. Yunus Emre Baba’nın muayene edip teşhis koymadan kendisini hastaneye sevk edemeyeceğini söylemesi üzerine mahkum Erkan A. bıçakla doktoru ayağından ve baldırından yaralayıp, cezaevinden firar etti. Kanlar içerisinde kalan Dr. Yunus Emre Baba ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Dr. Yunus Emre B.’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Emniyet güçleri tarafından doktoru bıçaklayıp cezaevinden firar eden mahkum Erkan A.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Aydın ve çevre illerdeki güvenlik güçlerine Erkan A.’ın bilgileri paylaşılarak arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası Bakanlıktan açıklama yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba’nın uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün 14.45 sularında Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Hemen ameliyata alınan doktorumuzun takip ve tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” denildi.