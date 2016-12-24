CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 43.Ölüm Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.



CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, mesajında İnönü’nün Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile bu milletin ‘makus talihini’ değiştirdiğini belirterek "Lozan Antlaşması’nın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, çok partili hayatın mimarı, dürüstlüğü, namusu ve çalışkanlığı ile herkesin örnek alması gereken devlet adamı İsmet İnönü 25 Aralık 1973 yılında aramızdan ayrıldı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük destekçisi ve aynı zamanda dava arkadaşı İsmet İnönü, bütün işlerinde vatanın çıkarlarını ve milli menfaatlerini öne koymuştur" dedi.

Askeri alanda gösterdiği üstün başarılarİsmet İnönü’nün siyasal hayatına da taşıdığını ileri süren CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, "Edirne Milletvekili sıfatıyla Dışişleri Bakanı olmuş İnönü’nün en büyük hizmetlerinden biri bu ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’na sokmamasıdır. İsmet İnönü ‘Namusluların da namussuzlar kadar cesur olması’ gerektiğini gösteren canlı bir sembol olmuş, şahsiyeti ve yaşam biçimiyle de her zaman örnek bir şahsiyet olarak Türk tarihinde sarsılmaz yerini almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensupları olarak halk egemenliğini esas alan parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız" ifadelerine yer verdi.