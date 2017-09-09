CHP Didim İlçe Örgütü, 94. yıl dönümü törenle kutladı

yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Örgütü (CHP) 94. kuruluş yıl dönümü kutladı. Kent meydanında yapılan törene CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP’li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ile az sayıda partili katıldı.

İlçe Başkanı Gökmen Karataş’ın çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşının okundu. CHP İlçe Başkanı Karataş yaptığı konuşmada CHP’nin 94. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek “9 Eylül bizim tarihimizde iki anlam ifade ediyor. Ulu Önder Atatürk’ün Samsuna çıkışı ve ardından düşmanın İzmir’de denize dökülüşü ve akabinde Kurtuluş Savaşının başarıyla müjdeleyen bu tarih ayrıca CHP’nin kurulduğu tarih itibariyle çok önemli. Bu tarihi ebediyete kadar kutlamak görevimiz. Siyasi çalışmalarımızın temeli de bu; 1980’de partimizi kapattılar ama bu partinin kökü Kurtuluş Savaşına dayanıyor. Bunu unuttular. CHP’de Atatürk ilke ve devrimlerinin temeli vardır. Biz bu temeli unutmadan partimizin başarıya ulaşması için hepimizin elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız.” dedi.