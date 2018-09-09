CHP Didim İlçe Teşkilatı 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı

kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Didim İlçe Teşkilatı tarafından tören düzenlendi.

Kent Meydanındaki törene CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, CHP il başkan yardımcıları Okan Kılıç ve Serkan Doğan, ilçe yöneticileri, bazı belediye meclis üyeleri ile bazı belediye başkan aday adayları ile az sayıda partili katıldı. CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın Ankara’da olması sebebiyle törene katılamadığı öğrenildi.

İlçe Başkanı Koçak, Atatürk anıtına çelenk koydu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ün önderliğinde 95 yıldır Cumhuriyetin öncüsü ve savunucusu olan CHP’nin kuruluşu kutlu olsun. İlk adı Halk fırkası partimiz Ulu Önder Atatürk tarafından kuruldu ve ardından partinin başına Cumhuriyet eklendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında 4 temel ilkeyi benimseyen CHP, devletçilik ve devrimcilik ilkeleri eklenerek partinin amblemi belli oldu. Dünyanın en uzun soluklu birkaç partisinden olan CHP, uzun yıllar iktidarda kaldı. Muhalefetin kurumsallaşmasında önemli rol oynadı. CHP tarihi şanla şerefle dolu ulu bir çınardır. Bu çınar devamlı yıpratılmaya çalışılmıştır ve daha nice 95 yıl boyunca ayakta kalacaktır" dedi.