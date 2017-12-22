CHP Didim Kadın Kollarında seçim süreci devam ediyor

Mevcut kadın kolları başkanı Figen Çakmakgil’in adaylığının duyurmasının ardından parti binasında basın açıklaması yapan Vardar göreve talip olduğunu ifade etti. Basın açıklamasına CHP İlçe Başkanı Nurettin Kılıç, mevcut kadın kolları başkanı Figen Çakmakgil, CHP Gençlik kolları başkanı Atakan Erdoğan ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Menşure Vardar, “1995’ten beri CHP’nin her kademesinde çalışmış bir kardeşiniz, ablanız olarak ve en önemlisi yürekten bir Cumhuriyet Halk Partili olarak beklentim olmadan çalıştım. Çünkü ben bu cumhuriyete gönül verdim. Çünkü ben Mustafa Kemal Atatürk’e gönül verdim. Çünkü ben Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyet Halk Partisine gönül verdim hepiniz gibi. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını nasıl 2014’de indirmedik, dalgalandırdıysak 2019’da da indirmeyeceğiz. Bunun için Cumhuriyet Halk partisi Kadın kolları başkanlığına adayım. Önümüzde çok önemli iki seçim bizleri bekliyor. Bu seçimde ya sarayın diktatörlüğüne boyun eğeceğiz ya da özgürlüğümüz için, adalet için, eşit yurttaşlık hakkı için mücadele edeceğiz” dedi.