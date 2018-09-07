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07 Eylül 2018 08:03

CHP Efeler İlçe Başkanı Altıntaş: Efelerin mücadelesi Cumhuriyet’in temelini oluşturmuştur

AYDIN (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yılı nedeniyle yaptığı açıklamada “Efelerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi Aydın’dan tüm yurda dalga dala yayılmış ve bu mücadele Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmuştur” dedi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Altıntaş: Efelerin mücadelesi Cumhuriyet’in temelini oluşturmuştur

07 Eylül 2018 08:03


Aydın’da Efelerin 96 yıl önce zor şartlar altında verdikleri bağımsızlık mücadelesinin tarih boyunca unutulmayacağını belirten CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş mesajında; “Kuvay-i Milliye ruhu ile özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren Aydın Efelerinin torunları olarak bize miras bırakılan Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olacağız. Türk Milleti’nin bağımsızlığı için kananıyla, canıyla verdiği bu mücadeleye Aydın’ın kahramanları örnek olmuş ve Aydın Efeleri 96 yıl önce tarih yazmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Yörük Ali Efe, Sökeli Cafer Efe, Çete Emir Ayşe olmak üzere isimlerini sayamadığımız tüm yiğitleri ve bağımsızlık, vatan ve bayrak uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.




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