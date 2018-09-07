Aydın’da Efelerin 96 yıl önce zor şartlar altında verdikleri bağımsızlık mücadelesinin tarih boyunca unutulmayacağını belirten CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş mesajında; “Kuvay-i Milliye ruhu ile özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren Aydın Efelerinin torunları olarak bize miras bırakılan Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olacağız. Türk Milleti’nin bağımsızlığı için kananıyla, canıyla verdiği bu mücadeleye Aydın’ın kahramanları örnek olmuş ve Aydın Efeleri 96 yıl önce tarih yazmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Yörük Ali Efe, Sökeli Cafer Efe, Çete Emir Ayşe olmak üzere isimlerini sayamadığımız tüm yiğitleri ve bağımsızlık, vatan ve bayrak uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.