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29 Ağustos 2018 14:30

CHP Efeler İlçe Başkanı Altıntaş’tan Posacı’ya ’şarbon’ sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Barış Altıntaş yaptığı basın açıklaması ile son günlerde gündeme gelen ‘Şarbon’ vakası ile ilgili AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım Komisyonu üyesi Rıza Posacı’dan Aydın halkının bilgilendirilmesini istedi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Altıntaş’tan Posacı’ya ’şarbon’ sorusu

29 Ağustos 2018 14:30


Basında çıkan ‘şarbon’ haberlerinin ardından tedirginliğin arttığını belirten CHP Efeler İlçe Başkanı barış Altıntaş, “Ulusal basında çıkan haberleri okuduk. Hem yetiştirici hem de vatandaşlarımız için ciddi bir sıkıntı. Memleketin bir limanından başına buyruk şarbonlu büyükbaş hayvanlar kendi kendini ithal etmiş, başını kuyruğunu sallaya sallaya ta başkente kadar gitmiş hatta mezbahada kesilmiş. Habere göre; 4 bin adet olduğu söylenen şarbonlu hayvanlardan 50 tanesi hastalık yüzünden telef olmuş. Dananın kuyruğunun koptuğu yer ise bu hayvanlardan on binlercesi öncesinde piyasaya sürülmüş.Vatandaşlar olarak başta Aydın olmak üzere ülkemizin her yerinde ucuz diye tükettiğimiz bu hayvanlardan elde edilen karkas etlerde şarbon var mı? Şanslıyız ki Tarım Komisyonunda AK Parti Aydın milletvekilimiz Rıza Posacı var. Aydınlı adına soruyorum sayın vekilim. Aydın’da aynı ithalatçı firma ve ülkeden gelen ve piyasaya sürülen şarbonlu et var mı?” diyerek Milletvekili ve Tarım Komisyonu Üyesi Rıza Posacı’nın konuyla ilgili olarak Aydın halkını aydınlatmasını istedi.




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