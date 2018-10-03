CHP Efeler İlçe Başkanı Altıntaş'tan ‘Totem' açıklaması

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'in eleştirdiği ‘Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin totem fiyatları' uygulamasına CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş cevap verdi. Açıklamasında Ticaret Odası Başkanı'nın asli görevlerini hatırlatan CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ticaret ile uğraşanlara ekstra yük oluşturmamak için Ankara, Bursa, Antalya Büyükşehirleri'nin uyguladığı fiyatın yarısı hatta üçte biri kadar ilan reklam vergisi aldığını ifade etti.

CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, konuyla ilgili açıklamasında “Aydın Büyükşehir Belediyesi çevreye, kentine, kent estetiğine değer veren tüm belediyeler gibi kent mobilyalarının başıboş ve düzensiz bir biçimde konumlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle çevre düzeni ve kent estetiğini etkileyen en büyük kent mobilyaları olan ticari totemlerin kullanımına diğer duyarlı büyükşehir belediyelerinde de uygulanan kuralları geliştirmiştir. Ticari amaçlı totem konumlandırmak isteyen vatandaşlarımız, projelerinin çevre ve kent estetiğine uygun olduğunu tasdik ettirmek amacıyla izin başvurusunda bulunmaktadırlar. İzin sonrasında totemlerin kurulumu yapılmakta, Büyükşehir belediyesi tarafından da totemlerin kurallara uygun kullanıyor olduğu sürekli olarak denetlenmektedir” dedi.

“Elektrik ve doğalgaz zamları varken totemi gündeme getiriyor”

Aydın Ticaret Odası Başkanı'nın elektrik ve doğalgaz zamlarını gündeme taşımak yerine elektrik ve doğalgaz zamlarından bahsetmesini isteyen Altıntaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi tamamen çevre düzeni ve kent estetiği amaçlı bu hizmetlerinin karşılığında da Ankara, Bursa, Antalya Büyükşehir Belediyeleri gibi standart bir ücret almaktadır. Bunun yanında ise ticaret ile iştigal eden vatandaşlarımıza ekstra yük yaratmamak için diğer büyükşehir belediyelerinin yarısı, üçte biri kadar ilan reklam vergisi almaktadır. Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere her şeye zam geldi. AYTO Başkanı ise totemi gündeme getiriyor. Genelde totemler uluslararası şirketler ve büyük marketleri ilgilendiriyor. Berber Ahmet Amca'nın, Bakkal Ali Amca'nın, Terzi Hüseyin Amca'nın totemi yok. Hakan Ülken kartel firmalarını savunuyor. Kendisine tavsiyem küçük esnafın elektriğinin, doğalgazının yüksekliği ile ilgilensin. Ayrıca üyelerine bir katkıda bulunmak istiyorsa esnafımızdan aldığı aidatları düşürsün. Başkan, üyelerinin belini büken maliyetlerden bahsedecekse son üç ayda elektriğe gelen yüzde 50 zamdan, doğalgaza gelen yüzde 50 zamdan bahsetsin. Enerjisini bu yönde harcasın” ifadelerine yer verdi.