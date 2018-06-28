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28 Haziran 2018 15:52

CHP İl Başkanı Çankır: Kimse bizim lider arayışımızla ilgili müdahale hakkına sahip değildir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Kimse bizim demokratik bir lider arayışımızla ilgili müdahale hakkına sahip değildir" dedi.

CHP İl Başkanı Çankır: Kimse bizim lider arayışımızla ilgili müdahale hakkına sahip değildir

28 Haziran 2018 15:52


CHP İl binasında düzenlenen basın toplantısında CHP Genel Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye teşekkür eden Çankır, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çankır, “CHP 24 Haziran seçim sonuçlarında 30 bin oy kaybetmiştir. Bugün seçmenin bize verdiği mesajı biz irdeliyoruz, çok iyi okuyoruz. Parti olarak bu konunun irdelenmesini hassasiyetle yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bize bu seçimin verdiği mesajı iyi okuyarak 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin bu seçimde sahadaki gördüğü analiz ve eksiklikleri masaya yatırarak yerel seçimlerinde zaten yerelde iktidar olan CHP’yi daha güçlendirerek çıkmak için yola çıktık” dedi.


Aydınlıların partilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Çankır, “Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin mitingine katkılarında ve sonrasında gösterdikleri teveccühleri için Aydınlılara teşekkür ediyorum. Bu sonucun Aydın’da getirdiği sonuç, en yakın rakibi Recep Tayyip Erdoğan’a, Muharrem İnce yüzde 6,5 fark atmıştır. Aydın halkı bu teveccühü göstermiştir” diye konuştu.




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