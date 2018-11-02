İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP İlçe Başkanı adli kontrol şartı ile serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin hakkında hazırlanan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersin, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.