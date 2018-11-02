CHP İlçe Başkanı adli kontrol şartı ile serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin hakkında hazırlanan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersin, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.