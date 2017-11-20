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20 Kasım 2017 13:12

CHP Kadın Kolları Başkanı Köse, Aydın’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Aydın’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerini değerlendirdi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Köse, Aydın’da

20 Kasım 2017 13:12

2017 yılının ilk 10 ayında 338 kadının öldürüldüğünü ve 258 kadına da cinsel şiddet uygulandığının kayıtlara geçtiğini belirten Köse, “Kadın ölümlerinde iyi hal indirimi olmaz” diye konuştu.


Sabah saatlerinde CHP Aydın İl Binasında partililerin de katılımı ile basın toplantısı düzenleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “Kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. En yakınımızdaki kişiler tarafından katledildik. Bu ülkenin kadınının suçu nedir? Bu ülkenin sorunu kadının giyimi ya da sosyal hayattaki yaşamı mı? Bu ülkenin sayamayacağımız kadar sorunu varken her şey neden kadın üzerinden götürülmeye çalışılıyor ben bunu anlamakta zorlanıyorum” diye konuştu.


Hemcinslerine hitaben de konuşan Köse, “Biz varsak umut var demektir. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Bu karanlık gidişattan kadının gücüyle kurtulacağımıza inanıyorum. Çünkü kadın mücadelesi asla yok sayılamaz” dedi.



“Her gün 5 kadın öldürülüyor”


Konuşmasında istatistiki verileri de açıklayarak kadına yönelik şiddeti kınayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “2017’nin ilk 10 ayında 338 kadın öldürüldü. 258 kadına cinsel şiddet uygulandı. Bu topraklarda her gün aramızdan 5 kadın öldürülüyor. Ülke politikalarının değişmesi gerekiyor. Mevcut iktidarın bunu duyması gerekiyor. Caydırıcı olmayan yasalarla kadına yönelik şiddetin önü açılıyor. Kadın ölümlerinde iyi hal indirimi olmaz. Bu ülkede artık birçok kesim korku içerisinde yaşıyor. Konuşmaktan korktuğumuz bir ülkede yaşıyoruz. Her şeye rağmen sessiz kalmak bizim tarzımız değil. Susmayacağız sessiz kalmayacağız. Her yerde sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.


Köse, ülkede adaletle eşit bireyler olarak yaşamak istediklerini belirterek, hükümetin dış ilişkiler, eğitim, ekonomi ve sağlık politikalarını eleştirdi.


Toplantıya Genel Sekreter Ayfer Cömert, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir ve partili kadınlar katıldı.




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