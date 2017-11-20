CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Didim’de

Köse, 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele günü etkinlikleri tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’ye Genel Başkan yardımcısı Ayfer Cömert, Aydın İl Kadın kolları Başkanı Ayşe Özdemir eşlik ederken, Köse’yi CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, İl Başkan yardımcısı Okan Kılıç, İlçe Kadın kolları başkanı Figen Çakmakgil, İlçe Gençlik kolları başkanı Erencan Yitmez ile partililer karşıladı.

Ziyarette ilk konuşan CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin ilçeye ikinci kez geldiğini hatırlatarak, Kadın yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele günü dolayısıyla bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. CHP İlçe Kadın kolları başkanı Figen Çakmakgil ise Köse’yi Didim’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kendisinin dinamizmi ve şevki bizleri de heyecanlandırıyor. Genel Başkanımızın ülkemizin her yerini gezerek sorunları yerinde dinliyor.Bizlerde ona ayak uydurmaya çalışıyoruz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise, Didim’e ikinci kez geldiğini ve teşkilattaki enerjinin kendisine iyi geldiğini belirterek “Didim ve Aydın’daki bu dinamizm Aydın’dan dalga dalga ülkeye yayılacak. Didim’in mücadelesi bizi buraya getirdi. Bu birlikteliğimiz daha anlamlı hale geldi.”dedi. Köse konuşmasında Kadın yönelik şiddete dikkat çekerek “Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele günü fakat son 15 yıldır kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. Kadınlara yönelik işlenen suçlarda hafifletici sebepler ve caydırıcılık uygulanması sonucunda kişilerin salıverilmesi yasaların caydırıcı olmamasından kaynaklı.. Ülkemizde 2017 yılında 338 kadın öldürüldü. 258 kadın cinsel saldırıya uğradı. Kadınları öldürenler kimler kocaları çocukları yada sevgilileri yani en yakınındakiler..”dedi.

Ülkede korku imparatorluğu kurulmak istendiğini de ileri süren Köse tüm olumsuzluklara rağmen susmayacaklarını ve seslerini daha çok çıkaracaklarını dile getirdi. Köse ayrıca 5 Aralık Dünya Kadın hakları gününde ise Ankara’da 25 bin kadınla yürüyeceklerini belirterek yürüyüşe Didim’den de destek beklediklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından CHP’ye yeni kayıt olan partili bayanlara Köse ve beraberindekiler parti rozetlerini taktılar.

İlçe binasındaki etkinliğin ardından İlçe binası önünde toplanan partililer Kent Meydanında kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte “Kadın yönelik şiddeti” eleştiren pankart ve dövizler açıldı. Yürüyüş başlamasının ardından sağanak yağmur etkili olurken, şemsiyelerini açan CHP’li kadınlar Kent meydanına kadar yürüdü. Yağmurun şiddetin rağmen alandan ayrılmayan CHP’li kadınlara ellerinde şemsiyelerle İlçe Kadın Kolları Başkanı Çakmakgil ile Kadın Kolları Genel Başkanı Köse’yi dinledi.

Yürüyüşün ardından Köse ve beraberindekiler eş güdüm toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Didim Belediyesi Kadın uygulama atölyesindeki bayanları ziyaret etti.