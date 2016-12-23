CHP Milletvekili Purçu’dan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Özcan Purçu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.



Türkiye’nin ilk Roman kökenli milletvekili olan Purçu, memleketi Aydın’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kendi doğduğumuz topraklarda Büyükşehir Belediye Başkanımızı görmekten dolayı çok mutluyum. Ne zaman Aydın’a gelsem duygulanıyorum. Bu memlekette büyüdüm buraların ekmeğini yedim. Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortaklaşa kendi bölgemize katkı vereceğiz. Halkımız için Aydınımız için iyi projeler yapacağız” diye konuştu.



Milletvekili Purçu’ya nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Aydınımız için ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyarız. Sayın Milletvekilimize memleketimize hoş geldiniz diyorum. Her zaman fikir birliğiyle çalışmaya hazırız. Ziyaretleri nedeniyle sayın vekilimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.