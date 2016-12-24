Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 15:54

CHP Söke Gençlik Kolları Yeniden Şekillendi

CHP Söke Gençlik Kolları Yeniden Şekillendi

24 Aralık 2016 15:54

Cumhuriyet Halk Partisi Söke Gençlik Kolları Halil Yıldırım Başkanlığında yeniden şekillendi. Daha önce birlikte çalıştıkları yol arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Halil Yıldırım, gençlik çalışmasının önemine ve yaşanan terör olaylarına değinerek “Kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun teröre hep birlikte onurla karşı durulması gerekmektedir” dedi.
Açıklamasına ‘Yeni dinamiklerle güçlü ve birikimli bir gençlik oluşturdukların’ ifade ederek başlayan Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı Halil Yıldırım, “Daha önce Söke ilçemizde bulunan delegelerimizin takdiri ile göreve gelen bir yönetimimiz vardı.Ancak ilerleyen süreçte yönetimimizi revize etme ihtiyacı oldu.Bu konuda tasarruf tamamen CHP Aydın İl Yönetim Kurulundadır. Aydın CHP Gençlik Kolları İl yönetim kurulumuz bu konuda gerekli kararları aldı. Yönetimimizi revize etti yeni yol arkadaşlarımızı belirledi. Bugüne kadar yaşanan süreç demokrasi sınırları içinde gerçekleşen hadiselerdir. Bugüne kadar beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.Partimize vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben her türlü hakkımı helal ediyorum” diye konuştu.
Halil Yıldırım Başknalığı’ndaki yeni yönetim; Gizem Aklentli,Nur Özkırmaz, Aylin İşgören,İlkyaz Gölcük,Yaren Eğerci,İmren Cansız,Tuğçe Dalgıç,Mustafa Ufuk,Kenan Çaylar,Deniz Elçi, İlker Yeşil, Alkan Atar, Ali Erol,Barış Candan’dan oluştu.
‘Türkiye’nin Birleştirici Gücü’ sloganı ile yola çıktıklarını da kaydeden Başkan Halil Yıldırım “Bütün gençliğin birbirleriyle yardımlaştığı bir gençlik oluşturup güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisinin geleceğini inşa etmiş olacağız.Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Devleti kuran bir partinin gençliği olarak kaygılıyız ama korkmuyoruz. Kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun teröre hep birlikte onurla karşı durulması gerekmektedir. Güçlü olursak, birlikte olursak, teröre karşı dik durursak, terör belasından bu ülkeyi kurtarırız” diyerek yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
12
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç