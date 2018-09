CHP'li Altıntaş; “Özlem Çerçioğlu, Aydın çiftçisine sahip çıktı”

Türkiye'nin zor günler geçirdiğini öne süren Barış Altıntaş, “Kendi kendine yetebilen bir ülke olmakla övündüğümüz günlerden, tarım ülkesi olmamıza rağmen saman ithal eden bir ülke konumuna getirildik. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın yaptığı açıklama da, bunun en iyi örneklerinden biri oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesinin kenti yönetemediğini iddia etmesi sadece gülünçtür. Mustafa Savaş, esnafları ziyaret ederek bu sonuca vardığını açıklamış. Acaba hangi esnafa gitti? Kendisini yılın ilk 6 ayında kepenk indiren 52 bin 987 esnafı da ziyaret etmeye davet ediyorum. Esnaf kan kaybediyor, ben Vekili halkın gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Haziran 2018'de faiz yüzde 15.74 iken sadece 3 ayda bu oranı yüzde 25.32'ye çıktı. Dolar, euro ve altın fiyatlarını takip bile edemiyoruz. Bu hafta okullar açıldı ama kağıdından kalemine her şey zamlandı, faturalara her ay zam geliyor. Böyle bir Türkiye gerçeği varken; Aydın'da her şey tam tersi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın çiftçisine sahip çıkmak için onların elinde kalan ürünleri satın alarak üreticilerimizin sahipsiz ve çaresiz olmadığını gösterdi. Özlem Çerçioğlu, Ege Et projesiyle hem köylüsünü kalkındırdı hem de vatandaşının sağlıklı et yemesini sağladı” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Aydın'a önemli projeler kazandırdığına işaret eden Altıntaş, “Mustafa Savaş, 16 yıldır iktidarda olan bir partinin milletvekili olarak sadece konuşuyor. Ama vatandaş boş laf değil, bol icraat bekliyor. 19 battı çıktı yol projemiz için karayollarından izin çıkmadı ama buna rağmen kendileri de Aydın- Denizli otobanının yapımını hala gerçekleştirmedi. Çıldır Havaalanı için söz vermiştiniz. Niye hala vatandaşların hizmetine sunmadınız? Sırf muhalefet partisinin kazandığı bir belediye olduğu için Aydın halkına gelecek hizmeti engelleyenler, yerel seçimlerde hangi yüzle Aydın halkından oy isteyecek? Mustafa Savaş, 2014 yerel seçiminde Özlem Çerçioğlu'ndan tarihi bir oy farkı yedi. Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesini yediden yetmişe vatandaşlarımızın desteğini alarak kazandı, yine vatandaşlarımızla omuz omuza çalışarak başaracağız. Sizin tüm engellemelerinize rağmen Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşa en yüksek fayda sağlayacak hizmetleri götürmektir. O yüzden çalışmalarımızı incelemek isteyen herkese iktidar muhalefet demeden kapımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.