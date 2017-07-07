CHP’li Baydar’ı kızdıran soru

Dr. Metin Lütfi Baydar, PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Emrah Ceylan’ın toprağa verilmesinden sonra mezarlıktan ayrılırken, kendisine yöneltilen soru karşısında hem kızdı hem de zor anlar yaşadı.

Van-Hakkari karayolunda mayın taraması yapıldığı esnada terör örgütü PKK’lıların roketli saldırısı sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın Aydın’ın Karacasu ilçesindeki cenaze törenine katılan CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar, mezarlık çıkışında bir gazetecinin “Sırtını PKK’ya yasladığını ilan eden HDP ile ‘adalet’ yürüyüşünde bulunup şehit cenazesine katılmak nasıl bir şey” sorusu ile karşılaşınca bir anda bozuldu. Önce sorulara cevap vermek istemeyen Milletvekili Baydar gazetecinin ısrarla sorusunu yinelemesi üzerine, “Şehit cenazesinde ancak şehidimiz ile ilgili şeyler konuşulur. Onun dışında ne lafın ne sözün önemi vardır. Siyaset yapmanın da lüzumu yoktur” diyerek mezarlıktan uzaklaştı.