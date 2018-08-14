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14 Ağustos 2018 08:59

CHP’li eski başkan Yavaşoğlu, partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nden geçen dönem Germencik Belediye Başkanı seçilen ve ismi partisi ile özdeşleşen Ahmet Yavaşoğlu partisinden istifa etti.

CHP’li eski başkan Yavaşoğlu, partisinden istifa etti

14 Ağustos 2018 08:59

İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan başkana CHP ilçe teşkilatının sosyal medya hesabından da sert bir açıklama yapıldı.


Yerel seçim hazırlıklarının başladığı şu günlerde Germencik Belediyesi’nin geçen dönem başkanlığını yapan CHP’li Ahmet Yavaşoğlu, “Beni seven ve destekleyen tüm arkadaşlara duyurum. Belediye Başkanlığı dönemimde hizmetten başka kusurum yoktur. Parti içindeki çekişme ve dedikodulara son vermek adına bu gün CHP’den istifa ettim” diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Başkan Dr. Ahmet Yavaşoğlu’nun açıklamasının ardından ise CHP’nin Germencik İlçe teşkilatının sosyal medya hesabından Duyuru başlığı ile yapılan paylaşımda “Germencik kamuoyunda parti ile ilgisi olmayan kişilerin, parti adını mal ederek belediye başkanı adayıyım imajı verilmesi doğru değildir. Örgütümüz en kısa zamanda geniş katılımla parti içinden partiye emek vermiş ve secimi kazanmaya yönelik yakışır bir adayı belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.




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